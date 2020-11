La montaña rusa de 100 días de Gracia

El técnico navarro Javi Gracia cumplirá este miércoles 100 días como entrenador del Valencia CF que habrán sido, probablemente, los más intensos de su trayectoria profesional y en los que ha pasado de la ilusión inicial a la perplejidad por lo visto, escuchado y vivido durante este tiempo, y a convertirse en un superviviente en un club con la brújula perdida.

Pocos entrenadores en los más de 100 años de historia del Valencia CF han vivido tanto y tan negativo en tan poco tiempo, pues una plantilla desmontada, un cúmulo de promesas incumplidas y una desconexión absoluta con la cúpula de la entidad marcan en poco más de tres meses la experiencia del técnico en Mestalla.

El 27 de julio se produjo la contratación de Gracia, que llegaba avalado por su experiencia en el Málaga y Osasuna, pero también en Grecia, Rusia e Inglaterra.

Pese a saber que no iba a contar con varios jugadores importantes, el técnico estaba seguro de que la plantilla no iba a desmantelarse y de que, en el caso de que así fuera, se le presentarían alternativas en forma de incorporaciones. Nada de eso ha ocurrido.

Antes de una semana, ya había visto la despedida del delegado, Paco Camarasa. Era un aperitivo de lo que faltaba por llegar con la marcha de Francis Coquelin, Dani Parejo, Rodrigo Moreno o Ferran Torres, sin que entonces se hablara de la salida de Geoffrey Kondogbia, que finalmente ha recalado en el Atlético por cuatro temporadas.

A su alrededor, no todo eran salidas, ni cuestiones competitivas. Pudo comprobar de cerca cómo a los futbolistas de la plantilla se les daban pagarés para cobrar o cómo el club y sus peñas rompían relaciones. El panorama era todo menos idílico.

Otras circunstancias le tocaron más de cerca. El consejero José Luis Zaragosí, que dimitió a finales de octubre, garantizó el 17 de septiembre fichajes antes del cierre de mercado, pero estos nunca llegaron.

En ese contexto, Gracia se planteó abandonar el club y solo las contraprestaciones económicas que conllevaban su dimisión le obligaron a reconsiderar su postura y continuar en el proyecto, tal y como ratificó en un comunicado el 7 de octubre.

Mientras el club no atiende a los requerimientos de las instituciones para la conclusión del nuevo Mestalla y algunos sectores de la afición se han movilizado contra el actual accionista mayoritario -Peter Lim, representado en Valencia por Anil Murthy como presidente de la entidad-, a Gracia solo le quedó refugiarse en la plantilla.

El fútbol tampoco le ha sonreído. En las ocho primeras jornadas de Liga, el equipo, plagado de jóvenes y sin pesos pesados convertidos en alternativa a los que se han marchado, suma ocho puntos: un promedio de uno por encuentro que estadísticamente casi nunca da la permanencia.

A pesar de algún que otro destello, las malas noticias en el césped superan a las buenas con un punto de los últimos 12 disputados.

Los grandes jugadores de hace unos meses que ya no están en el club han cedido el liderazgo a José Luis Gayà, Daniel Wass, Gabriel Paulista, Carlos Soler o Maxi Gómez, pero buena parte de la plantilla está conformada por futbolistas con futuro, pero todavía por pulir, como Yunnus Musah, Kang In Lee, Thierry Correia, Hugo Guillamón o Álex Blanco, mientras que el más caro de la plantilla, Gonçalo Guedes, todavía no ha aparecido.

Por ello, después de todos los desengaños, Gracia centra su trabajo en el rendimiento deportivo del equipo tras cien días en los que ha pasado de no dar crédito a lo que veía alrededor a tratar de salir adelante en el contexto de un proyecto desnortado.