La montaña rusa de Daniele Bonera, entrenador de emergencia del Milan

Ni Stefano Pioli ni su asistente, Giacomo Murelli, se han librado del coronavirus. El martes se confirmó el positivo del segundo entrenador, que debía dirigir al Milan en San Paolo. Así pues, le ha llegado el turno al tercero en discordia, Daniele Bonera.

Bonera es uno de los apéndices del milanismo histórico en el cuerpo técnico de Pioli. Y es que pocos pueden decir que han jugado durante una década en un grande como el Milan. Sí puede hacerlo Bonera, a quien Galliani se llevó a San Siro procedente del Parma con 25 años.

No fue un fuera de clase, ni se le etiquetó como relevo de Maldini o Nesta, pero aun así fue un central cumplidor que se mantuvo en el club hasta que le llegó el fin de ciclo, en 2015. Bonera tuvo el honor de compartir vestuario con leyendas como el propio Maldini, Inzaghi, Gattuso, Kaká o Seedorf, y levantó varios títulos, entre ellos la Champions de 2007.

En 2015 puso rumbo al Villarreal, donde llegó para dotar al equipo 'groguet' de experiencia. Allí se retiró en 2019, a pesar de que tenía una oferta de renovación del club castellonense, para iniciar su periplo como entrenador en el cuerpo técnico de Marco Giampaolo, nuevo técnico del Milan.

Sin embargo, las cosas no fueron bien para el actual entrenador del Torino. En octubre de 2019 fue cesado, y llegó Pioli al banquillo, que decidió seguir contando con Bonera en su cuerpo técnico como asistente. Con el preparador parmesano, el Milan ha conseguido una estabilidad que ya extrañaba.

En este año, Bonera ha tenido un gran crecimiento como entrenador. En la rueda de prensa previa al Nápoles-Milan ha desvelado cuál es su idea del fútbol: "Me he orientado hacia lo que he aprendido con Pioli, este es el fútbol que me gusta". Declaró así su admiración por el fútbol vertical del técnico del Milan.

Bonera también confirmó que solo contactará con Pioli antes del partido, por lo que tendrá carta blanca en el descanso y durante el choque. Oportunidad perfecta para el entrenador de emergencia de un Milan que quiere mantenerse en lo más alto de la tabla.