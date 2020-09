La 'msn' arremete contra el Barça: "Increíble cómo hacen las cosas"

Puede que la 'msn' sea ya una delantera extinta en el FC Barcelona, pero fuera del campo sigue quedando la amistad entre sus componentes. Un lazo que se hizo visible a través de las redes sociales tras el adiós de Luis Suárez al conjunto azulgrana.

Y es que Leo Messi apareció este viernes en Instagram, después del entrenamiento del Barça, para despedir y lamentar la ausencia del uruguayo, nuevo jugador del Atlético de Madrid. Pero lo hzio con un 'palo' importante a Bartomeu y la directiva 'culé'.

"Te merecías que te despidieran como lo que eres: uno de los jugadores más importantes de la historia del club. Y no que te echaran como lo hicieron, pero la verdad es que a esta altura no me sorprende nada", aseveró duramente el '10' del Barça.

El mensaje de Messi fue claro y recibió respuestas inmediatas. ¿De quién? Del otro componente de esa 'msn', un Neymar Júnior que desde París se mostraba incrédulo con las maneras del club con Luis Suárez.

"Increíble cómo hacen las cosas", escribió el brasileño junto a un icono de llevarse la mano a la cara. El otro golpe del primer integrante que abandonó esa histórica terna en el verano de 2017 rumbo al PSG.

Y no fue el único ex del Barça que lamentó la situación. También lo hizo Cesc Fàbregas, quien dejó otra respuesta a la publicación de Messi en la que aplaudía el mensaje del capitán azulgrana.

Lo mismo sucedió con dos históricos azulgranas que compartieron equipo y gloria con Messi. Por ejemplo, Dani Alves: "Desgraciadamente esta es la realidad que viene de hace tiempo. Solo se confirma año tras año. No es sobre ganar o perder, es sobre respeto y de eso no saben. Sigue duro, que de alguna manera estamos allí".

Como el brasileño, uno que no se calla absolutamente nada es Samuel Eto'o. Por su parte, el camerunés dejó un mensaje cariñoso pero afilado: "Hijo, la elegancia no se compra. Cuídate y piensa en ti".