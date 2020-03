La mujer de Rugani, con coronavirus, anuncia que está embarazada

Daniele Rugani fue uno de los primeros jugadores en confirmar su positivo en coronavirus. Como era de esperar, su pareja, Michela Persico, también está contagiada, por lo que ambos están haciendo cuarentena en Italia.

Ambos aseguran sentirse bien, sin apenas síntomas, pero la situación se ha complicado al conocerse el embarazo de Persico, una noticia que debía haber sido motivo de alegría, pero que con el positivo de ambos en COVID-19 se ha convertido en razón de miedo.

En una entrevista concedida al diario 'Chi', la propia Persico anunció la noticia: "Rugani y yo estamos esperando un hijo, me temo. Aún no puedo hablar de eso. Pero por el momento tengo que entender lo que sucederá. Espero que el virus no afecte el embarazo. Los médicos me aseguraron que no debería haber problemas. Pero ponte en mi lugar: tengo un miedo infinito".

Se trata del cuarto mes de embarazo de Persico, que teme por la vida del bebé, pese a que los médicos han asegurado que no debería haber ningún tipo de problema.

El mes pasado la agencia oficial china 'Xinhua' informo de que un recién nacido en Wuhan, China, fue diagnosticado con coronavirus solo 30 horas después de haber nacido.