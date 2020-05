La multa que se comió Asprilla, su caída al lago, sus fiestas sexuales...

La crisis del coronavirus y el confinamiento de la población ha devuelto a la primera plana a Faustino Asprilla por su empresa de condones.

Al margen de estas noticias, el mito colombiano charló con Fabio Cannavaro en Instagram de su tiempo juntos en el Parma y recordó anécdotas inolvidables.

El colombiano se comió -literalmente- una multa de tres millones de liras encima de la mesa. "¿Te acuerdas de la historia de la multa?", le preguntó el ex defensa. "Cómo no, me la comí en la propia mesa", le replicó entre risas el 'cafetero'.

Enseguida, entre Cannavaro y Asprilla recordaron a varios de sus técnicos. De Alberto Malesani, Asprilla recordó su seriedad: "Me dijo: 'Basta, tienes que cambiar, no puedes estar siempre bromeando en la mesa a la hora de comer'. Le hice caso, pero duré dos días. Verón empezó a burlarse de mí por estar callado y tuve que volver a lo de siempre".

No faltó tampoco el episodio con Nevio Scala, cuando, durante un paseo matinal, Asprilla se cayó a un lago. "Tenía sueño...", recordó el 'Tino', que probablemente hubiera llegado al hotel tarde de una de sus escapadas nocturnas.

"Una vez, en una concentración, un compañero me dijo: 'Vente, hay aquí cinco o seis chicas'. Fui, nos divertimos y acabamos a las 5 de la mañana", rememoró el colombiano, que se lavó las manos y buscó un culpable en la plantilla: "Yo esta alguien tranquilo, era Crippa el que me llevaba siempre a sus fiestas. En Milán, en Módena... toda la culpa es suya".