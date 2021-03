La NBA, contra Ibra: "Mantén tu culo fuera de Los Ángeles, tonto"

Ante la lucha que Lebron James mantiene en contra del racismo, Zlatan Ibrahimovic decidiñó hablar sobre ello: "El racismo y la política son cosas distintas. Los atletas unen al mundo, la política lo divide. Todos son bienvenidos en nuestro ambiente, no importa de dónde vengas y hacemos todo por unir a las personas".

"Lo que hace es fenomenal, sin embargo, no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de estatus habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol, no hago política. Si fuera político, me dedicaría a la política. Este es el primer error que cometen los famosos cuando sienten que han llegado", agregó el sueco.

Sus palabras no han gustado nada en el entorno de la NBA. El ex jugador Baron Davis, por ejemplo, aseguró: "Zlatan, mantén tu culo fuera de Los Ángeles. Los Galaxy dan asco de todas maneras. Y tú eres más tonto que el infierno. Coge ese 'look' robado de 'Zohan' y devuélveselo Adam Sandler. Y ahora deja hablar al 'Rey".

También habló sobre sus declaraciones el jugador de los Portland Trail Blazers Enes Kanter: "Que alguien le diga a Ibrahimovic que hay una diferencia entre las opiniones políticas y hablar en contra de la persecución, la opresión y llamar a los dictadores. Black Lives Matter no es una declaración política, estamos hablando en contra de la opresión. En Estados Unidos lo llamamos libertad de expresión".