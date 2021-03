La necesidad del Valladolid probará la recuperación del Sevilla

Relanzado por sus recientes triunfos ante el Real Betis y el Elche, el Sevilla visita este sábado (21.00 CET) el estadio José Zorrilla dispuesto a sostenerse en la lucha por la tercera plaza, aunque el Real Valladolid no quiere ponerle las cosas fáciles en la 28ª jornada de LaLiga Santander.

El equipo vallisoletano no se conformará con un empate. Lo han dejado claro durante la semana Rubén Alcaraz y Joaquín, quien podría cambiar de compañero en el centro de la zaga, puesto que El Yamiq es duda para este encuentro y su presencia en el once titular dependerá de la última sesión.

Ambos, Joaquín y El Yamiq, han afianzado la defensa blanquivioleta, pero ya adelantó Sergio González, en la previa del partido, que cuenta con Bruno y Javi Sánchez para sustituir "con garantías" al central marroquí, en el caso de que finalmente éste causara baja.

Con esa duda, y a falta de conocerse la convocatoria del técnico catalán, se prevé una continuidad en el esquema ofrecido en las tres últimas jornadas, en las que ha sumado cinco de nueve puntos. El que seguro que no estará en esa lista es Jota, quien sufre un esguince en un tobillo que le mantendrá apartado de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas.

Andaluces y vallisoletanos empataron a un gol en la ida, gracias a un gol de Raúl Carnero en el minuto 87. Un punto que, ante un grande, se valora, pero que, a estas alturas de la temporada, al Real Valladolid le resultaría insuficiente de cara a alcanzar el objetivo de los 40 puntos "como mínimo" que aspiran a lograr.

Se da la circunstancia de que los de Julen Lopetegui llegan a esta cita tras haber jugado el miércoles ante el Elche. Una situación que, en opinión del entrenador blanquivioleta, no va a influir en el juego del cuadro hispalense "puesto que los futbolistas están acostumbrados a ese ritmo competitivo".

La premisa del Real Valladolid para el sábado será "igualar las situaciones que va a exigir el partido, los duelos individuales, el juego aéreo o las basculaciones, actuando todos al unísono, creyendo en el plan de juego y adaptándose cada uno a lo que se necesite en cada fase del mismo".

El Sevilla, por su parte, acude a Valladolid con la senda de las victorias recuperada tras el triunfo del pasado domingo en el Sánchez-Pizjuán en el derbi ante el Betis (1-0) y el de tres días después en el mismo escenario frente al Elche (2-0), en el partido que tenía pendiente de la segunda jornada.

Estos seis puntos le han consolidado en la cuarta posición de la clasificación y en el objetivo de estar otra vez en la Liga de Campeones, pues suma nueve más que la Real Sociedad (quinto en la tabla) y doce más que el Betis (sexto).

Después caer en este marzo en las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona y en los octavos de la Champions ante el Borussia Dortmund y sumar dos derrotas seguidas en LaLiga Santander, la formación que dirige Julen Lopetegui enderezó el rumbo en el único torneo en el que ya está inmerso y ahora llega al estadio José Zorrilla con ganas de seguir la racha e irse con buenas sensaciones al parón de la competición debido a los partidos de selecciones nacionales.

Ese es el objetivo sevillista, aunque el técnico vasco se mostró molesto el miércoles tras el partido ante el Elche por el hecho de que el equipo tuviera que jugar otra vez en sábado y que LaLiga no atendiera la petición de hacerlo en domingo cuando no existían razones de peso para no aceptar esa solicitud.

El problema para el Sevilla es que se le ve algo fatigado después de empezar muy pronto a competir, en la Supercopa de Europa, después de acabar tarde con la final de la Europa League del pasado curso, y que hasta hace pocos días alternara la participación en tres torneos.

Por ello, Lopetegui debe distribuir los minutos entre sus jugadores y comprobar su estado físico para formar los equipos en cada cita.

Para ésta, pueden volver al 'once' inicial el central brasileño Diego Carlos y el centrocampista Joan Jordán, quienes cumplieron ante el Elche un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

Tampoco fueron convocados para esa cita el centrocampista brasileño Fernando Reges ni el extremo argentino Lucas Ocampos, ambos con mermas físicas, mientras que el delantero Munir El Haddadi se retiró antes de tiempo por un golpe que sufrió.

Los tres se entrenaron este viernes en la ciudad deportiva y podrían estar disponibles para el sábado, un partido para el que, en principio, la única baja obligada sería la del lateral derecho Aleix Vidal, quien sigue en proceso de recuperación de una lesión.

Así, Lopetegui podría utilizar un muy reconocible equipo titular con la vuelta de Diego Carlos, Fernando, Jordán y Ocampos y con la duda de a quién elegirá para completar el centro del campo, en el que tienen opciones el argentino Alejandro 'Papu' Gómez, el croata Ivan Rakitic, Óliver Torres o incluso Óscar Rodríguez.

- Alineaciones probables:

Real Valladolid: Roberto; Janko, El Yamiq o Bruno, Joaquín, Olaza; Óscar Plano, Roque Mesa, Alcaraz, Orellana; Weissman y Sergi Guardiola.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán; Suso, Papu Gómez, Ocampos; y En-Nesyri.

Estadio: José Zorrilla.

Horario: 21.00 horas.

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Comité catalán).

Clasificación: El Real Valladolid es decimosexto y el Sevilla, cuarto.

Clave: Para el Real Valladolid, seguir creyendo en el planteamiento de juego, con atrevimiento en ataque y seguridad en defensa, ante un rival centrado únicamente en el torneo doméstico.

Frase: Sergio: "Tenemos el bonito reto de ganar en casa a uno de los rivales más potentes de la liga".

Entorno: El Real Valladolid llega a este compromiso tras haber puntuado en sus últimos tres partidos, lo que le ha aportado más confianza. El Sevilla, por su parte, ha ganado los dos últimos partidos.