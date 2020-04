La noche que Elton John casi arruina un fichaje del United en mitad de un concierto

El ex futbolista Mark Viduka ahora regenta una cafetería en Zagreb, pero a comienzos de los 2000 era uno de los mejores delanteros de la Premier League. Pudo ir al United... y casi se lo revienta Elton John. Lo revela el propio ex jugador australiano

"Estaba en Manchester y mi agente en ese momento también tenía mucho que ver con Elton John. Me dijo que me quedara a pasar la noche y que viniera al espectáculo, que tenía entradas detrás del escenario y que tendría la oportunidad de conocerlo. Era una oferta que no podía rechazar. Estaba allí con Jacob Burns, mi compañero de equipo australiano, cuando nos llevaron a su camerino. Al entrar Elton me dice: 'Mark Viduka, eres de Melbourne, ¡me encanta ese lugar!", contó en 'ESPN'.

"Estaba nervioso, así que charlé sobre mi reunión con el United de ese mismo día y sobre un posible traspaso. En lugar de ir a nuestros asientos para ver el concierto, Elton nos hace verlo a un lado del escenario. Después de tres canciones dice: 'Quiero dedicar esta próxima a mi buen amigo Mark, quien está ahora en Manchester para tomar una gran decisión'. Yo no sabía dónde meterme. Pensé: 'Mierd*, por favor, no digas más'. Gracias a Dios que no lo hizo. No firmé con el Manchester United, creo que porque me encantaba vivir en Leeds en ese momento", aseguró.

Elton John es un cantante, compositor y pianista británico, uno de los artistas con más éxito de la historia, con más de 300 millones de copias del mundo. Es muy aficionado al fútbol, concretamente del Watford, al que presidió en los 70 y lo llevó a la máxima categoría cinco años después. También ha sido un importante inversor del club y hay una grada con su nombre.​​​