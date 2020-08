La novia de De Jong reveló por qué jugó vendado ante el Nápoles

Frenkie de Jong, que volvió a ser titular con el Barcelona, llamó la atención sobre el terreno de juego por otro motivo: salió a jugar con la mano izquierda vendada. Su pareja desveló el motivo de ello.

No le impidió mostrarse con naturalidad sobre el terreno de juego, aunque tras ello se escondía una historia curiosa. Y es que no fue un esguince ni un golpe lo que provocó ese 'look' tan especial del 'tuilpán'.

Y es que en las horas previas una avispa había picado a De Jong. La fotografía que compartió en Instagram su novia evidenció la clara inflamación del ex del Ajax en su mano.

Como la cosa no fue a más y fue una noche feliz en el Camp Nou, Mikky, la novia de De Jong, pudo bromear al respecto. "Ok, sé que no es algo divertido, pero es divertido", escribió en su cuenta oficial.