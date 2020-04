La novia de Dybala volvió a dar positivo en COVID-19

Paulo Dybala y Oriana Sabatini dieron positivo hace dos semanas en las pruebas del COVID-19. 12 días después, Sabatini volvió a hacerse las pruebas que confirmaron que aún tiene el virus en su cuerpo.

"El 21 de marzo nos hicimos el test y dio positivo. Pasaron varios días y hace tres me hicieron un test. Dio negativo, pero el tercero fue positivo. Sigo teniendo coronavirus", afirmó Sabatini en sus redes sociales.

Si bien no confirmó si Dybala aún lo tiene o ya ha dado negativo, la pareja del futbolista quiso tranquilizar. "Estamos bien, ya no tenemos casi síntomas. Nos sentimos bastante bien, hay que cuidarse para que se sigan quedando en su casa. Si tienen dudas, quiizás con 15 días no basta. Que se cuiden y cuiden a los demás", añadió.

"Esto comprueba lo poco que sabemos del coronavirus. Nosotros creíamos que quizás nos habíamos contagiado por el contacto de mi novio con uno de sus compañeros que dio positivo -Rugani-. Eso sería errado", se sinceró Sabatini.

La pareja del futbolista quiso aclarar a sus seguidores su recuperación. "Quizás mi experiencia puede ayudar o dar tranquilidad a la gente entre tantos muertos y que se pueden recuperar. No se automediquen. Si creen que tienen el virus, quédense en casa", sentenció.