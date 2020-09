La nueva joya a la que Simeone quiere sacar brillo

El Atlético de Madrid comunicó que los jugadores que comenzarán a trabajar desde el primer minuto en la pretemporada se han sometido ya a los test PCR, a excepción de Diego Costa y Arias. Ambos componentes de la plantilla dieron positivo y se encuentran en cuarentena.

Entre todos los hombres que se pondrán a las órdenes de Diego Pablo Simeone estará, según informó el diario 'AS', Fernando Medrano. El lateral izquierdo es un jugador de la casa que ha jugado 18 partidos con el Sub 19 y once con el Atlético B.

Con siete años llegó al conjunto 'colchonero' y es el capitán del filial, por lo que el Cholo, tras haberlo seguido, cree que puede llegar a ser un jugador con opciones de ayudar en el lateral izquierdo de Renan Lodi.

El entrenador argentino tiene la intención de ir enseñando y exigiendo más al defensa, que volverá a ser una pieza indispensable en el Atlético B en esta nueva temporada. El lateral tiene la confianza de todo el club y creen que se trata de uno de los mejores activos de la cantera.