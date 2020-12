La ocasión que no metió Griezmann a un metro de portería y sin portero

El Barcelona cuajó una notabilísima primera parte y logró irse al descanso con 2-1 gracias a Jordi Alba y Frenkie de Jong. Antoine Griezmann tuvo en sus botas, en concreto en su pie derecho, el tercero del equipo azulgrana. Pero no llegó.

En una jugada muy plástica, rápida y profunda, con muchos toques y la Real en su área sufriendo, el Barcelona basculó hacia la izquierda y Jordi Alba encontró a Griezmann en el segundo palo.

Lo que pasó es que el francés le dio al balón con la derecha, parece que con la parte trasera de la bota. En lugar de introducir la pelota en la red del rival esta fue a parar a Remiro. Remiro ya estaba vencido y Griezmann estaba solo y a un metro de la línea de gol. Pero no hubo festejo.

El de Macon no podía creérselo, un error impropio de un futbolista de su calidad. Rozó el gol a su ex equipo. La jugada, de muchos quilates, pudo significar el 3-1 pero Griezmann no atinó con todo a favor.