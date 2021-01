La odisea de Unionistas: jugadores atrapados, retrasos, 500 kms en autobús...

El partido entre el Racing de Ferrol y Unionistas se va a jugar, de momento. Al menos, eso se decidió el pasado sábado cuando el equipo visitante informó a través de un comunicado oficial que estaban "obligados a jugar".

"Unionistas de Salamanca quiere mostrar su estupor al verse obligado a realizar mañana un viaje a Galicia poniendo en riesgo la salud de la expedición en condiciones que van en contra de todas las recomendaciones de la DGT, el ministerio de transportes, la subdelegación del gobierno y otras autoridades. El club se encuentra en estos momentos buscando una empresa de transportes dispuesta a emprender el viaje, sin éxito por el momento, e insta a la RFEF a recapacitar su decisión aplicando el sentido común y suspendiendo el encuentro", explicó el club en una parte de su mensaje con carácter oficial en contra de la disuta del partido.

Pues bien, Unionistas aseguró que no recibió ninguna ratificación oficial de la suspensión por parte de la RFEF, de modo que este domingo han tenido que ponerse en marcha. Y, por supuesto, con problemas.

"Con gran retraso ya que varios jugadores no habían podido llegar hasta el lugar de salida y han tenido que ser ayudados, intentamos comenzar el viaje", colgaron en Twitter.

Con las carreteras completamente nevadas y heladas, el equipo puso rumbo a Galicia, destino para el que tendrán que recorrer alrededor de 500 kilómetros. De hecho, Ramire Mayor tuvo que ser ayudado por sus compañeros porque no pudo llegar al autobús porque se quedó atrapado en plena carretera al no poder avanzar por la nieve.

Carlos de la Nava también denunció que hagan viajar a su equipo con estas condiciones climatológicas: "Ojalá no pase nada. No me entra en la cabeza como un partido con un recorrido muy parecido se supende y a nosotros nos hacen viajar. Así nos vamos a Ferrol. La suerte está echada, salud para todos".