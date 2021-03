La ofensiva por Haaland gana enteros en el Madrid

El Borussia Dortmund espera una avalancha de clubes durante los próximos años en la pelea por el fichaje de Erling Haaland. La capacidad goleadora del futbolista seduce a los mejores clubes del mundo. Y el Real Madrid es uno de los que intentará aprovechar su oportunidad.

El conjunto blanco sabe que no será fácil incorporar a uno de los futbolistas con mayor proyección en Europa, pero sabe que debe paliar cuanto antes su evidente falta de gol en zona ofensiva. Y Haaland se postula como la incorporación perfecta para ello. Por eso, según cuenta 'AS', el noruego, pese a que Mbappé siempre fue prioridad, ha pasado de ser el 'plan B' a la opción más asequible dentro de las altas pretensiones de los clubes en el Viejo Continente.

Desde el lado económico, la incorporación de Kylian es casi imposible. Más allá de que pudiese llegar gratis en 2022 si no renueva, su sueldo superaría los 30 millones de euros, una cantidad desorbitada para los 'merengues' dados los tiempos que corren. No podría afrontar una operación así.

El caso de Haaland es diferente. Sí tendría que llegar a un acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso porque no tiene cláusula de rescisión, pero en la capital saben que la buena relación con el equipo alemán puede facilitar la papeleta. Y el salario de Haaland no es una barbaridad.

El noruego aspira a cobrar alrededor de 12 millones de euros en su próximo contrato. Números ya de jugador importante en plantilla pero no de un crack Mundial. Un bálsamo para las arcas del Madrid si se compara con la sangría de Mbappé.

Hans-Joaquim Watzke, presidente del Borussia, ya dijo a 'Handelsblatt' que si la situación no cambia el club se verá obligado a vender futbolistas de forma casi obligada. Y los principales activos del cuadro germano son el propio Haaland y Jadon Sancho.

Otro obstáculo a salvar por el Madrid si quiere hacerse con el ex del Salzburgo es la ristra de rivales a los que tendrá que dejar atrás en la carrera para concretar el traspaso. 'AS' insiste en que Manchester City, Manchester United y Chelsea mantienen el interés. No se antoja fácil, pero al menos no parece casi imposible, como en el caso de Mbappé.