La oferta del Atleti por Kondogbia que rechazó el Valencia

Las aguas están muy revueltas en el Valencia y este jueves 15 de octubre se han removido todavía más tras las duras palabras de Geoffrey Kondogbia contra el presidente Anil Murthy.

Una reacción que llega después de que el centrocampista viera cómo la entidad le pone trabas a su posible desembarco en uno de los equipos punteros del campeonato: el Atlético de Madrid.

Tras la marcha de Thomas, el cuadro del Cholo Simeone se interesó en Kondogbia y, según 'Marca', ha presentado una oferta al Valencia por el futbolista.

De acuerdo a la información, la misma sería una propuesta de cesión por una temporada con una opción de compra que no sería obligatoria. Una oferta que el Valencia habría rechazado.

Por ello, Kondogbia explotó este jueves 15 de octubre y arremetió contra los dirigentes de un conjunto de Mestalla que vive alguno de los días más complicados de su historia reciente.