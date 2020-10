La opción del United se disipa: Dembélé solo piensa en el Barça

El caso de Dembélé posiblemente sea uno de los casos más difíciles de predecir entre toda la plantilla del Barcelona. El francés está, pero no está, como siempre. Parecía ser el 'fichaje' estrella para Koeman, pero nuevamente ha perdido el buen camino.

Ha sonado con fuerza el United en los últimos días. Sin embargo, Dembélé lo tiene claro. Según 'Mundo Deportivo', el atacante galo quiere seguir en 'Can Barça', convencer a Koeman y ganarse un puesto en la titularidad.

Con la venta de Dembélé, además de los 50 o 60 millones de euros que podría obtener por el traspaso, el Barcelona liberaría más masa salarial para poder incorporar a Memphis Depay, el gran anhelo de Koeman para la posición de '9'.

Aunque será complicado que la operación llegue a buen puerto si Dembélé se niega a firmar por los 'red devils'. El interés del United, no obstante, parece disiparse con el paso de las horas: el martes negaron que el club esté en la puja de verdad.

El principal objetivo en Old Trafford sigue siendo Jadon Sancho, pero el Borussia Dortmund no va a dejarle salir este mercado. Hasta 100 millones de euros (80 'kilos' fijos, más 20 variables) llegó a ofrecer el equipo que dirige Solskjaer, pero los alemanes no darán su brazo a torcer.