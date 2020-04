La opinión de Mido sobre Zidane: "No te cases dos veces con la misma mujer"

Mido, ex entrenador del El Makasa egipcio (le sustituyó otro clásico como Emmanuel Amunike), aseguró que el Madrid es su club preferido, pero no está nada contento con Zidane.

"Me gusta mucho el Real Madrid, es mi equipo favorito en la Liga. Desde mi punto de vista, Zidane no añadió nada al Madrid, pues hay un refrán que dice: 'No te cases dos veces con la misma mujer", declaró en 'AS'.

El ex futbolista egipcio pasó revista a la actualidad del coronavirus. "Es muy importante seguir las instrucciones de las autoridades competentes para poder vencer al coronavirus y mantenerse a salvo. El fútbol es algo secundario durante la situación actual, que por supuesto afectará a todos los equipos en el mundo, pero la vida de la gente es más importante que el fútbol", señaló.

Mido jugó en Ajax, Celta, Marsella, Roma y Tottenham, entre otros. Recientemente dirigió a El Makasa, hasta que dejó el cargo.