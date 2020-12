La original posibilidad que ofrece el St. Pauli para sus nuevas camisetas

La próxima temporada será especial, a nivel de equipaciones, para el St. Pauli. Cambiará a Under Armour por Di!y, empresa creada ex profeso para confeccionar sus nuevas camisetas. Y, además, permitirá a los clientes personalizarlas casi al gusto.

El patrocinador en las camisetas de fútbol es algo casi sagrado. No se toca. Menos para el St. Pauli. La empresa de telecominucaciones Congstar ha llegado a un acuerdo con el club de Hamburgo para hacer algo impensable en términos de márketing: permitir editar su publicidad.

Donde unos ven algo imposible, Congstar y el St. Pauli han visto una oportunidad de imagen. Porque para las camisetas de la temporada 2021-22 quien quiera podrá cambiar el nombre del patrocinador por uno a su elección.

¿Que quieres que bajo el logo de Congstar, con su tipografía, eso sí, aparezca el tuyo? Puedes. ¿Que quieres hacer aún más reivindicativa la camiseta del que quizá sea el club más comprometido socialmente del mundo? Adelante.

De hecho, dice 'AS' que la palabra más demandada para reemplazar al patrocinador es "FCKNZS". A primera de vista y para el no iniciado, un galimatías de letras. Para el ojo experto, una sentencia contra el nazismo. No es alemán, es inglés: "fu*k nazis". Ni falta hace traducirlo.

Puede ser redundante, pues la camiseta, de serie, lleva la inscripción "nada de fútbol para el fascismo". Y es que otra cosa no, pero comprometido en su lucha contra la extrema derecha el St. Pauli está un rato.