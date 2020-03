La otra final de Copa se juega por Aitor Fernández

Aitor Fernández está cuajando una brillante temporada en la portería del Levante, con el que ha sido un fijo. El guardameta se ha asentado al fin en LaLiga Santander tras pasar por el filial del Villarreal y el Numancia y son varios los clubes del campeonato que han puesto sus ojos sobre él.

Según apuntó este viernes la 'Cadena SER' de Valencia, dos de los clubes que más apretarán por el portero de 28 años son Athletic y Real Sociedad. Es decir, que la otra final de Copa se jugará en los despachos por Aitor Fernández.

El guardameta se formó en Lezama y el club rojiblanco lo quiere como relevo de Iago Herrerín para la próxima temporada tras perder el sitio con Unai Simón incluso en las semifinales de Copa, ya que antes había disputado todas las eliminatorias.

En lo que respecta a la Real, todo dependerá del futuro de Miguel Ángel Moyá. El ex mallorquinista está pendiente de renovar, pero aún no ha recibido ninguna oferta. Si sale, esto abriría las puertas de la portería 'txuri-urdin' que también defiende Álex Remiro.

Para completar, la emisora valenciana señala que el Betis también estaría detrás de Aitor Fernández, ya que la continuidad de Joel Robles está en el aire. Hay que recordar que el de Mondragón renovó a finales del año pasado con el Levante hasta 2023.

Cuestionado por ello en 'Radio Marca', Aitor Fernández se limitó a lo evidente: "Tengo contrato hasta 2023 y estoy feliz aquí. Cuando haces una buena temporada y la pasada también fue buena es normal que tenga repercusión. Yo estoy centrado en el Levante y estoy entrenando para cuando volvamos en los últimos partidos quedar lo más arriba posible".

Además, se refirió a sus opciones de Selección: "Siempre lo he dicho, para mí la Selección queda muy lejos. Hay que darse cuenta de que hace año y medio yo era suplente en el Levante, hace dos años estaba en Segunda y hace cuatro en Segunda B. Todo me ha venido demasiado rápido".

"Es verdad que cuando se empieza a hablar de Selección hace ilusión, pero en ningún momento me lo he planteado seriamente. Si voy sería una sorpresa impresionante, un sueño. Si no voy, tampoco iba a ser un chasco. Yo trabajo para ser mejor y ayudar a mi club, que es el que te da de comer", concluyó.