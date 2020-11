La otra pasión de Bellerín más allá del fútbol: "Estoy estudiando..."

Bellerín es un futbolista muy habitual en las redes sociales y que en más de una ocasión ha dado que hablar por sus 'looks' y por sus fotografías. El lateral, concentrado con España, ha hablado sobre ese gusto por las cámaras.

"Me aficioné a la fotografía hace un par de años y me gusta mucho hacer fotos. Por el fútbol siempre me han tenido que hacer fotografías y un día cogí una cámara analógica y fue algo que me gustó mucho", dijo.

El defensa no solo se dedica al fútbol, sino que también está formándose en el Instituto Británico de la Fotografía.

"Ahora estoy estudiando online en el Instituto Británico de Fotografía. En nuestro tiempo libre aprovecho para estudiar, para crear...", acabó.