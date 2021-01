La otra razón de Laporta para no fichar a Eric García

El Barcelona lleva semanas detrás de Eric García, pero la situación que se vive institucionalmente ha ido retrasando su fichaje, además de la crisis económica que está dejando la pandemia.

El presidente de la Gestora, Carles Tusquets, tiene claro que no va a mover ni un dedo para firmar la llegada del central, cosa que va a dejar para el presidente que ocupe el cargo.

Entre los precanditatos hay una división de opiniones. Joan Laporta ha aseguro que entiende la razón de querer pagar al Manchester City cuando Eric García puede llegar gratis.

Pues bien, 'Catalunya Rádio' ha podido inforrmar de otro impedimento que ha visto el ex presidente para abordar el fichaje de Eric García.

Se trata de su salario. El primer año cobraría tres millones de euros, el segundo percibiría cinco y el tercero alcanzaría los ocho 'kilos', cifras que Joan Laporta ve demasiado elevadas.

Nosotros, como candidatos, no podemos atribuir ningún poder a la gestora. Si un jugador quiere venir al Barça, tiene que demostrarlo. Y cuando se trata de una operación que se haría gratis, me cuesta entender los motivos por los que había regalar el dinero a un competidor nuestro", dijo Laporta en unas declarciones recogidas por 'AS' sobre Eric García.