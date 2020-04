Bacca está muy involucrado en la lucha contra el COVID-19. El futbolista, en una iniciativa junto al Villarreal y Cáritas, está ayudando a paliar las consecuencias de la pandemia.

"Además de futbolistas somos personas, madres, hijos y hermanos. Y más en esta situación", aseguró el delantero colombiano a 'Radio Marca' este miércoles.

Quiso dejar Bacca un mensaje a toda la sociedad. "Es un momento de dificultad. La pandemia no entiende de clases sociales. Hay que tomar precauciones. Es el momento de acercarse a Dios y Seguirlo, hay que estar en casa", aseveró.

Bacca confesó que la cuarentena no le está superando. "Yo no soy de salir mucho al margen de partidos y entrenamientos. No se hace tan duro el confinamiento porque lo estoy pasando en familia", añadió.

"Prefiero que me recuerden por cómo soy que por cómo juego al fútbol. Es lo que más me interesa y preocupa. Quiero que me recuerden como una persona humilde, trabajadora y tranquilo", terminó.