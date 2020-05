La pandemia se interpuso entre Camavinga y el Madrid

Todos hablan del futuro de Camavinga, el propio futbolista incluido. Pide calma: es joven y se encuentra cómodo en el Rennes.

Pero en el Madrid gusta y mucho. De hecho, según 'Marca', en el Bernabéu ciertas voces habrían comentado en alguna ocasión que, de no haber sido por el COVID-19, el club ya haría atado a Camavinga.

Afirma esta fuente que el Madrid lleva tiempo siguiendo a Camavinga. Se dieron cuenta muy pronto de su potencial y, por ello, se movieron rápido.

El Madrid movió ficho e inició los contactos pertinentes en cuanto tuvo ocasión. Las respuestas, asegura el rotativo español, fueron bastante positivas.

Camavinga veía con buenos ojos la opción de fichar por un grande como el Real Madrid. Ahora, y ante esta situación, el futbolista entiende que tendrá que esperar.

El talento del Rennes no sería una prioridad para el Madrid, pero eso no significa que lo den por perdido. Cuenta 'Marca' que en el Bernabéu no van a tirar la toalla. El nombre de Camavinga sigue y seguirá en la agenda blanca.