La pareja de Callejón explota contra los ancianos: "Os lo pasáis por el forro"

Toda Italia ha tomado medidas para contener la expansión del COVID-19 pero algunas personas, sobre todo ancianas, según Marta Ponsati, hacen oídos sordos a las recomendaciones y restricciones que desde las autoridades sanitarias y gubernamentales se han llevado a cabo.

"Me parece indignante que mi familia y yo, como tantas otras familias, estemos en casa sin salir en una semana. Mis hijas pequeñas están deseando salir a correr al parque, tomar el sol... y resulta que salgo para ir al supermercado media hora para comprar cosas que nos hacen falta y me encuentro a gente mayor paseando como si nada. ¿Hola? Nosotros lo hacemos por vosotros, para no colapasar la salidad, ¿y vosotros os lo pasáis por el forro?", dice Marta Ponsati en su perfil de Instagram.

Callejón se ha aislado con su familia en su domicilio y espera noticias para la vuelta de la Serie A. El Nápoles querría reanudar pronto los entrenamientos y apunta al 23 de marzo como posible fecha de retorno.