¿La pareja del año? Posible romance entre Ibra y Diletta Leotta

Zlatan Ibrahimovic vuelve a acaparar portadas en Italia. Es tanta la trascendencia del delantero sueco que incluso se ha apuntado a protagonizar la prensa rosa del país italiano.

Como apunta 'Chi', el delantero habría comenzaro una relación sentimental con la mediática periodista Diletta Leotta, con quien coincidió durante la grabación de un anuncio.

No obstante, uno de los portavoces de Leotta manifestó en 'The Sun' que no hay existe más que una relación profesional entre ambos, aunque los rumores se dispararon.