La particular desescalada de Hazard

La evolución de Eden Hazard va viento en popa. El futbolista ya ha empezado a correr en su propia casa y ha empezado a tocar balón, por lo que los más soñadores lo ven para estar en la vuelta de la competición.

Eso es lo que no quiere Zidane, el ponerle objetivos y presión a un futbolista que tenía que haber dado el doble del rendimiento que ha mostrado, que con las lesiones no ha tenido la posibilidad.

El técnico francés no va a correr riesgos, como indicó 'Mundo Deportivo' y tiene un plan trazado para que Hazard se sienta cómodo, sin la necesidad de volver rápido y sin ansiedad.

Para ello, Zidane tiene previsto darle minutos, pero progresivamente, sabiendo que las ganas de Hazard por volver son incontables. No va a hacerle regresar antes de lo previsto ni darle mucho tiempo sobre el césped, sino lo justo y necesario para recuperar sensaciones.

En lo que sí puede pensar el madridismo es en la Champions. El duelo contra el City debería ser aproximadamente en el mes de agosto, así que Hazard tiene tiempo de sobra para ponerse a un tono considerable.

A lo largo del confinamiento, Hazard ha ido contando cómo lo ha llevado, admitiendo que ha tenido que hacer un esfuerzo para no entrar demasiado a la cocina. "¡Para mí también es complicado! Pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa a por bollos, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil", dijo en 'RTBF'.

Con 15 partidos y solo un gol y dos asistencias, el madridismo tiene ansias de ver al Hazard del Chelsea cuanto antes.