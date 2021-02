La particular terapia de Gascoigne: le partió la cara al cadáver de su padre

El fútbol inglés nos ha dado grandes talentos que el vicio y la mala vida se han tragado. Gascoigne es el último de esa legendaria saga de futbolistas malditos, pero parece que aquella mala vida por fin ha quedado atrás, aunque sigue protagonizando episodios difíciles de justificar.

La relación de Gascoigne con su padre no fue sencilla. Le idolatraba, pero también le guardaba un profundo rencor porque fue su progenitor quien le internó en un psiquiátrico en 2010.

Falleció, a causa de un cáncer, en 2018, sin que Paul hubiera sido capaz de cerrar las heridas, de perdonarle. Era una asignatura pendiente en su redención personal, y no pudo superarlo con él vivo.

En una entrevista reciente, reproducida por 'Mundo Deportivo', explicó lo que ocurrió cuando su padre falleció en el hospital. "Cuando solo estábamos él y yo en la cama del hospital y falleció, salté a la cama y lo golpeé", reveló.

"Le di un cabezazo, le di un puñetazo y me recuperé de cuando era más joven. Luego me acosté allí y lo abracé durante 45 minutos", añadió Gascoigne. Fue su particular forma de encontrar la paz.

Su relación con su padre fue de amor y odio. "Me encantaba llevarlo conmigo por todo el mundo cuando jugaba. En este momento estoy bien, pero estaré pensando en eso, en los buenos momentos que tuve, probablemente tuve más buenos momentos que malos", explicó.

"Debo haberle comprado a mi papá unos 80 coches y 18 barcos y casas. Me divorcié y le di mucho dinero a mi familia. Gasté mucho en casas, comprando y alquilando diferentes lugares", apuntó, para finalizar.