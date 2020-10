"La pasada temporada la comencé sin confianza"

El brasileño Vinicius Junior mostró su alegría por su buen inicio de curso con el Real Madrid, autor de dos tantos en los dos últimos encuentros de Liga, aseguró que "está feliz" por recibir más minutos y reconoció que la temporada pasada comenzó "sin confianza".

Vinicius se marcó el objetivo de "aumentar el número de goles y el número de asistencias", en su temporada en un vídeo en su canal de Youtube en el que habló sobre el cambio de dorsal para lucir el 20 como en su época del Flamengo.

"La temporada pasada la comencé diferente, sin confianza, tras mucho tiempo sin jugar después de tener una lesión. Ahora soy feliz por jugar más partidos, por marcar, teniendo más confianza. Jugar siempre es importante", valoró.

"El '20' me da un poco de suerte. En el Flamengo fui muy feliz, debuté con la camiseta '20', mi estreno en el fútbol profesional fue con este número y esta temporada he tenido la oportunidad de poder cambiar y me siento más confortable", añadió.

También ha cambiado el nombre que luce en su camiseta, que ahora es Vini Jr, y explicó el motivo. "Ahora es así porque todo el mundo en Madrid me llama Vini que es más fácil".