La pegada del Madrid, el factor diferencial para Paco López

Paco López, entrenador del Levante, analizó la derrota de su equipo a manos del Real Madrid (0-2). Para el técnico, la clave fue la pegada del equipo de Zinedine Zidane, porque cree que los 'granotas' merecieron "algo más".

"Ellos tienen mucha pegada. En la primera parte nos ha faltado precisión para crear ocasiones de gol, en la segunda parte entramos mejor y los cambios nos han dado otro aire, tuvimos ocasiones claras, pero si contra el Madrid no marcas las ocasiones que tuvimos lo normal es perder porque ellos son muy buenos", explicó.

"Yo creo que los resultados son siempre justos, pero creo que hemos merecido más, no sé el qué, pero sí algo más. Por atrevimiento, por valentía, por buscar al Madrid arriba, por no especular... Eso no es fácil ante un rival como ellos, porque sin balón es difícil, trabajan mucho", añadió.

"Me voy satisfecho por como hemos planteado el partido", continuó Paco López, que no entró en polémicas arbitrales: "No tengo mucho que decir, estoy de acuerdo en que ha habido varias jugadas dudosas como una posible expulsión a Casemiro, pero no lo han vuelto a repetir y es algo que me extraña".

Cuestionado por las horas restantes de mercado, el preparador del Levante se refirió a las situaciones de Hernani y Sergio León: "Son jugadores nuestros a día de hoy, la posibilidad de salir siempre existe tanto de entradas como de salidas y vamos a estar atentos".

Por último, lamentó la ausencia de aficionados en el Ciutat de Valencia, al que volverán tras el parón: "Lo echamos de menos. Me imagino los arreones que hemos tenido si hubiera estado el público y... imagínate. Estamos deseosos de volver a casa aunque sea sin público".