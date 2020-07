La pelea de Lloris y Son, ¿montaje para el documental de Amazon?

Fue una de las escenas del día. Lloris y Son, sin motivo aparente, estuvieron a punto de llegar a las manos, y sus compañeros les tuvieron que separar. Todo ello formará parte del metraje del documental que se está grabando sobre la tumultuosa temporada del Tottenham.

Qué suerte tiene Amazon, que siempre ocurren cosas importantes durante las grabaciones de sus documentales. Ocurrió con Ramos, con su roja y la posterior eliminación de Champions vivida desde el palco, y ha ocurrido con la autodestrucción del Tottenham.

Esta temporada se están grabando las vivencias del aún vigente subcampeón de la Champions, y está saliendo un guión que ni pintado: el paupérrimo arranque, el cese de Pochettino, la llegada de Mourinho...

Y ahora, de repente y sin venir a cuento, Son y Lloris protagonizan un feo enfrentamiento que a punto estuvo de acabar en pelea. El guardameta francés explicó, al término del encuentro, qué fue lo que ocurrió, y ambos firmaron la paz minutos antes.

Los entresijos de esta discusión se podrán conocer en algo más de un mes, cuando el documental, titulado "All or nothing: Tottehnham", vea la luz, una vez acabe la temporada.

Quizá fuera un simple pico de tensión que acabó por desembocar en un pequeño enfrentamiento, pero lo cierto es que a Amazon le ha venido como anillo al dedo. Como ocurrirera con Ramos, su documental ya tiene el momento morboso que atraerá a los indecisos.