La pérdida de dos diablos potenciados por el 'Chacho'

La llegada del 'Chacho' Coudet ha cambiado el escenario del Celta. Más allá del doloroso resbalón en Copa del Rey, el cuadro gallego ha encontrado soluciones a sus problemas con el argentino. Los datos no engañan: en Liga ha ganado cinco partidos de ocho desde su llegada al banquillo.

Aunque no se pudo sentar en el Sánchez-Pizjuán, la derrota en Sevilla por 4-2 fue su primer encuentro con el Celta. Un duelo en el que ya destacaron Iago Aspas y Nolito, dos de los jugadores más beneficiados con el ex de Internacional o Racing Club. El primero estará varias semanas de baja, mientras que el segundo, que entró en la convocatoria para el encuentro ante el Villarreal, todavía es duda al no tener todavía el alta médica.

El capitán, más allá de los números, es pieza clave del juego del equipo. Juega y hace jugar. Además, suma en estadísticas con goles y asistencias. De ahí que sea una pérdida más que sensible para el cuadro vigués.

Con Coudet acumula ya cinco dianas y siete asistencias entre Liga y Copa en los nueve choques que ha jugado desde la llegada del entrenador. Un altísimo rendimiento que ha notado el equipo con sus resultados.

Nolito tampoco se queda atrás. Más finalizador que nunca, el extremo ha logrado seis goles en los mismos nueve partidos. Y no había visto portería antes de que Coudet estuviese a los mandos...

Como Aspas y Nolito, otros jugadores como Brais Méndez, Denis Suárez o Renato Tapia han dado un paso adelante. Ahora al grupo le toca examinarse sin el capitán y puede que sin el de Sanlúcar en una dificilísima cita ante el Villarreal.