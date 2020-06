La perla del United que confesó sanarse con un predicador

Angel Gomes sorprendió a propios y extraños hace más de tres años. El jugador del Manchester United confesó que visitó a un predicador para curarse de las lesiones que tenía antaño.

"He estado luchando contra las lesiones. He tenido lesiones en la cadera y en la ingle que me afectaron al juego. También en el tobillo no hace mucho tiempo que me mantuvo fuera", confesó en 2016 el 'red devil'.

Reconoció Angel Gomes que su familia sigue al predicador y que sus padres son "grandes admiradores". "Así que pensamos que sería un buen momento para que viniera y me tocara".

El jugador del Manchester United, una vez se hizo viral de nuevo el público, habló en sus redes sociales. "Con respecto al vídeo que salió de 2016, soy de una familia cristiana y en aquel tiempo mi madre era admiradora del predicador y quería que fuera. Estaba pasando por algunos problemas. De fuera a dentro parece una locura, pero solo estaba practicando mi fe", explicó.

"No necesito explicarme, pero mucha gente me preguntaba de qué trataba el vídeo. Era joven en ese momento y si mis padres pensaban que era lo mejor para mí, lo hacía. Hay problemas mucho más importantes que podemos hacer", aseguró Angel Gomes.