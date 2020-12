La permanencia sobrevuela Castalia

El estadio de Castalia acoge este sábado un duelo directo por la salvación entre el CD Castellón y el Albacete, con los dos equipos separados por cuatro puntos en favor de los locales, pero que afrontan ya como una final ante el objetivo de salvar la categoría.

Será el primero de los tres encuentros consecutivos que el Castellón debe disputar ante rivales directos y, aunque llega con menos urgencias que su rival, es consciente de la trascendencia que suponen los tres puntos que hay en juego ya que de sumarlos podría abandonar la zona peligrosa.

El técnico Óscar Cano quiere celebrar con una victoria sus dos años al frente del banquillo de Castalia. En las últimas semanas ha logrado mejorar las prestaciones de su equipo pese a la derrota ante el Mallorca y a notables ausencias como la de Carles Salvador, con el que no podrá contar hasta enero.

Tampoco está a disposición Jorge Fernández, quien por precaución se quedó fuera de la convocatoria.

Además, el conjunto albinegro recupera a Josep Señé y a Igor Zalatanovic, ambos fueron bajas ante el líder. También Rafa Gálvez podría regresar al eje de una defensa que recuperaría los tres centrales con los que mejoró su seguridad atrás un equipo que es el más goleado de la categoría y que tendrá delante al que menos goles anota.

En la parcela ofensiva, Cano mantendrá su apuesta por David Cubillas, mientras que por detrás del atacante dispondrá un amplio centro del campo que buscará construir juego con el control del balón, así como con capacidad de llegada al área rival desde segunda línea.

El Albacete visita este sábado al Castellón en un encuentro ante un rival directo por la permanencia en Segunda en el que el conjunto albaceteño, colista de la clasificación, confía en volver a vencer tras nueve jornadas sin ganar.

Esas citas ligueras sin ganar acabaron con el periplo manchego de López Garai, segundo técnico del curso tras Lucas Alcaraz, y que han provocado que esta semana se contratara a Alejandro Menéndez, ex entrenador de las canteras de Real Madrid y Celta de Vigo.

Haber logrado tan sólo dos triunfos en 17 jornadas ha lastrado la moral de una plantilla que se está mostrando incapaz de ser competitiva en una categoría tan igualada que, a pesar de los pobres números 'blancos', permite que el Albacete esté a tan solo cuatro puntos de la salvación.

Menéndez tiene ante sí un reto muy complicado, aunque en su presentación oficial ya mostró su confianza "al cien por cien" en lograr la permanencia.

"No lo vamos a conseguir en diciembre o enero, va a ser difícil, pero sí en junio; estoy convencido de ello", ha afirmado con rotundidad.

El preparador asturiano ha combinado las sesiones abiertas con las cerradas para no mostrar sus cartas y no ha dado pistas sobre su primer once inicial, aunque parece que podría apostar por una mezcla de experiencia y juventud.

Tendrá las bajas de los lesionados de larga duración Javi Jiménez y Javi Navarro, pero podrá contar con el central Gorosito que se perdió la última cita por acumulación de cartulinas amarillas y también con el lateral Benito, ausente las dos últimas jornadas por lesión.

- Alineaciones probables:

Castellón: Álvaro Campos; Guillem Jaime, Rafa Gálvez, Carlos Delgado, Lapeña, Marc Mateu; Rubén Díez, Señé, Arturo, César y Cubillas.

Albacete: Tomeu Nadal; Arroyo, Boyomo, Gorosito, Fran García, Álvaro Jiménez, Jean Jules, Diamanka, Liberto, Chema, Ortuño.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité extremeño).

Estadio: Castalia.