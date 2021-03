La pesadilla de Coutinho continúa: ¡operado por segunda vez!

Malas noticias para Philippe Coutinho, que no consigue salir del pozo en el que lleva hundido desde enero, cuando tuvo que ser operado del menisco externo de la rodilla izquierda.

Al parecer, según desveló el programa 'Onze', de 'Esport3', el mediapunta brasileño tuvo que volver a pasar por el quirófano debido a un quiste en la rodilla izquierda.

Los médicos tuvieron que extraerle el quiste a Coutinho rápidamente, ya que le estaba produciendo un derrame de líquido sinovial y la consecuente hinchazón en la rodilla.

Según el citado medio, el jugador azulgrana fue intervenido hace ya dos semanas, después de viajar hasta Doha, Catar, para revisar su lesión. Allí se ha puesto en manos del especialista belga de rodilla Pieter D'Hooghe, a la espera de que pueda encontrar una solución a su delicada situación.

Los problemas físicos han impedido que Coutinho haya podido contar con oportunidades este curso, como bien demuestran los únicos 793 minutos que ha podido disputar repartidos en 14 encuentros.

El diario 'AS' añade a esta información que en Catar el brasileño no solo realizó una completa revisión del estado de su rodilla, sino que también quiso una segunda opinión sobre el tratamiento a seguir, ya que no estaría del todo satisfecho con los servicios médicos del Barcelona.