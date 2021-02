La pesadilla de Deulofeu con el cruzado

El español Gerard Deulofeu, jugador del Udinese en la Serie A italiana, aseguró este martes que está empezando a tener "sensaciones mejores" con su cuerpo tras la grave lesión de cruzado sufrida en febrero de 2020 cuando jugaba en el Watford inglés.

"No ha sido fácil, se sufre mucho. Yo quería hacer algunas cosas que mi cuerpo no me permitía hacer. Ahora estoy empezando a tener sensaciones mejores, pero para mí fue complicado, he sufrido mucho, pero con el trabajo y la paciencia al final todo llega", reconoció Deulofeu, de 26 años, en una entrevista publicada por el Udinese.

"Mi proceso de recuperación está yendo bien, mi objetivo era llegar al máximo de la forma para la segunda parte de temporada. Ahora mi cuerpo está respondiendo", prosiguió el exjugador de Barcelona, Sevilla, Everton o Milan, entre otros.

Deulofeu, de 26 años, se lesionó el pasado 29 de febrero durante un Watford-Liverpool de la Premier League y abandonó el terreno de juego en camilla y con oxígeno. Se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y va poco a poco recuperando ritmo de competición.

En esta campaña ha disputado once partidos con el Udinese, que ocupa la decimotercera posición liguera.

Vive este momento con optimismo, sin fijarse en el pasado y concentrado al máximo en recuperar su mejor nivel.

"En el pasado estuve en grandes equipos, pero no pienso que a causa de mis lesiones ahora estoy en un sitio en el que no debería estar. Estoy aquí y mi único pensamiento es el presente. En el fútbol no puedes pensar en el pasado, si lo haces significa que estás perdiendo la concentración sobre el presente y el futuro", dijo.

"Doy las gracias a todos los equipos en los que estuve en el pasado, pero ahora estoy en el Udinese y estoy muy feliz por estar aquí", agregó.

El club norteño le fichó a título definitivo, procedente del Watford, y en esta sesión de mercado también reforzó la delantera con el español Fernando Llorente.

"Estoy contento por el fichaje de Llorente, ya le conocía y es un buen chico. Ahora que estamos juntos, en la delantera nos irá muy bien. En el pasado jugué de forma parecida con (el inglés, Troy) Deeney y Fernando es muy alto y bueno en los balones altos. Yo puedo aprovechar los espacios", afirmó.