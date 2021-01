La pesadilla de Ibra con el COVID-19: "Le daba nombres a las paredes..."

Zlatan Ibrahimovic se ganó a pulso la renovación con el Milan. El delantero es el alma en el ataque del conjunto italiano, aunque en este curso ha tenido que parar durante un par de meses por el coronavirus.

En una entrevista en el 'Corriere dello Sport', el futbolista ha hecho una análisis de cómo ve el fútbol, del momento de su retirada y, por supuesto, de cómo lo pasado durante su confinamiento.

"En el campo de fútbol todos somos iguales. Entras, regateas y nadie te pregunta de dónde vienes, de quién eres hijo o cuánto dinero llevas en el bolsillo. Lo que yo haya hecho hasta ahora no importa, cada vez tengo que demostrar quién soy", comenzó.

A sus 39 años, todos se preguntan sobre cuál será el momento en el que el mítico Zlatan decida poner el punto y final: "Yo voy a seguir jugando hasta que pueda hacer lo que estoy haciendo ahora. Mis seguidores son creyentes. Yo no los busco, son ellos los que me quieren".

En esta campaña, lo peor para él ha sido el coronavirus. "Estaba bastante tranquilo al principio. Tuve dolor de cabeza y estaba molesto. También he perdido algo de gusto y en casa estaba cabreado. Estar quieto es terrible. En un momento estaba hablando con la casa y dando nombre a las paredes. Se convierte en un hecho mental", continuó.

En cuanto a su elección por el Milan, dijo que regresó a la Serie A por ser el "desafío más complicado". "No me interesaba un póquer servido porque me atraía lo imposible", concluyó.