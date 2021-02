La pesadilla de Luke Shaw con José Mourinho como técnico

Pese a llevar varias temporadas al máximo nivel en Inglaterra, Luke Shaw es todavía un chaval. El lateral izquierdo tiene 25 años y aún una gran carrera por delante, sobre todo ahora que se ha reconciliado con el fútbol en Old Trafford.

Shaw pasó por 'Man of the Match' y rememoró sus comienzos en el equipo 'red devil', donde quizás llegó demasiado joven y no pudo cumplir con las expectativas. Su entrenador era entonces José Mourinho y el lateral inglés aseguró que vivió toda una pesadilla.

"Aquel fue un momento muy duro. A veces no me salían las palabras y la gente solamente escuchaba una versión de la historia, la de Mourinho", comenzó explicando en el programa del ex jugador Gary Lineker.

En su tiempo en el Manchester United, José Mourinho llegó a decir de él que tenía que tomar todas las decisiones por él. Unas palabras que le marcaron y le afectaron moralmente.

"Sabía que debía quedarme callado. Tenía mucha gente detrás, por lo que sentía el apoyo. Tenía que guardar silencio y mejorar. He pasado muchos momentos duros que me han hecho mejor persona y futbolista", reconoció el internacional inglés.

Superado su análisis de Mou, Shaw llenó de halagos a Ole Gunnar Solskjaer: "Su estilo es el que más me beneficia y su trato de las personas es inmejorable, realmente bueno. Sabe lo que tiene que hacer para sacar lo mejor de ti".

"Soy joven y tengo tiempo para mejorar aún. Gracias a la confianza y fe del entrenador he podido crecer. Se agradece tener a alguien que te apoya en el banquillo", concluyó un Shaw que está cuajando una fenomenal campaña por fin como 'red devil'.