La pesadilla de Meunier: "Había días que no podía acabar los entrenamientos"

Meunier está poco a poco mejorando un nivel que perdió cuando Francia decidió dar por finalizada la temporada a causa del coronavirus. El defensa se marchó al Borussia Dortmund para ocupar el puesto de Achraf.

"Estuve casi siete meses sin jugar después de que el fútbol se parara en Francia. No te olvidas de jugar, pero sí que tuve que volver a mi nivel físico porque había perdido la forma, el ritmo y las sensaciones. Hubo días en los que tuve problemas para acabar los entrenamientos", recordó en ' Ruhr Nachrichten'.

Una de las cosas que más le ha marcado enestos primeros meses en Alemania ha sido su clamoroso fallo en la Supercopa de Alemania ante el Bayern.

"Recuerdo con horror aquella escena de la Supercopa. La he visto a cámara lenta como 30 o 40 veces y me hundí en el sofá. Normalmente, ese gol lo marco con los ojos cerrados. El caso es que me acabó la confianza", continuó.

Pero Meunier está recuperando las sensaciones y espera sacar todo su potencial lo antes posible: "Me he sentido mejor en este inicio de año y creo que volveré a mi nivel. Tengo que estar mejor ofensivamente porque si termino la temporada con un gol y una asistencia, me decepcionará a mi mismo y a todo el mundo".