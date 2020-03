La pesadilla de Mkhitaryan con Mou: "Trabajo, marco y sigue insatisfecho conmigo"

El periplo de Henrikh Mkhitaryan en el Manchester United no fue tan positivo como el armenio había imaginado en un principio. Estuvo a buen nivel en el equipo, pero fue de más a menos y los 'red devils' acabaron facilitando su salida al Arsenal.

Desde su tiempo en Old Trafford hasta ahora, en la Roma, no se ha vuelto a apreciar el buen fútbol del jugador del este, que Mkhitaryan había popularizado en el Borussia Dortmund.

En una entrevista en el canal de Youtube de Yevgeny Savin, el futbolista habló de su tiempo en el United y de los roces que tuvo con José Mourinho, su jefe en el equipo 'red devil'.

"Un día, llegó Mourinho y, mientras desayunaba, me dijo: 'Por ti, la prensa me critica'. Yo le respondí: '¿En serio, míster? No lo hago a propósito", comenzó el armenio, que desveló el control exhaustivo al que eran sometidos los miembros de aquella plantilla: "En esa época, en el Manchester United había paparazzis tres veces por semana. Grababan todo. La ropa que llevabas, cuándo llegabas a entrenar... Todos nuestros pasos estaban controlados".

Mkhitaryan pronto se centró en el técnico portugués: "Ha sido el técnico más complicado que me ha entrenado. Es un ganador nato. Quiere que ganes y tienes que hacer todo lo que te pida. Es difícil para cualquiera. Hubo algunas diferencias y conflictos, pero no frenaron el buen trabajo y los títulos llegaron".

El armenio desveló cómo comenzaron sus diferencias con el luso. "Mourinho me pidió que entrenara más y todo comenzó ahí. Yo pensaba: 'No tengo nada más que dar al club. Trabajo, ayudo al equipo, marco y, sin embargo, siempre está insatisfecho", recordó el jugador de la Roma.

Eso sí, para el internacional con Armenia, jugar en el Manchester United fue uno de los sueños de su vida: "Fue la oportunidad de mi vida. Entraba al campo con Ibrahimovic, Pogba, Mata, De Gea ... si hubiera podido, habría renovado mi contrato". No pudo ser.