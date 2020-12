La petición de Javi Gracia por Navidad: "Deseo ver Mestalla con público"

Pese a que la directiva del Valencia trabaja para reforzar la plantilla en el mercado de fichajes estival, el gran deseo de Javi Gracia nada tiene que ver con las posibles incorporaciones.

El técnico 'che' dejó claro que su única petición de cara a este 2021 que está a punto de comenzar está relacionado con la afición, a la que espera ver de vuelta cuanto antes en Mestalla.

Con sus propias palabras, Javi Gracia se dirigió a su afición en un mensaje de Navidad publicado por el Valencia en sus canales oficiales "Mi deseo es conocer Mestalla con público".

"Lo he conocido como visitante, pero no como local y me gustaría disputar partidos delante de nuestra afición. Estoy convencido de que nos ayudaría a ofrecer una mejor versión y a conseguir mejores resultados", añadió el entrenador español.