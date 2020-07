La pillería le costó caro: la inusual roja que sí vio Gabigol

En una nueva final para Flamengo, esta vez después del parón, todo iba sobre ruedas para el 'Mengao' al ir ganando por 1-2 a Fluminense, eterno rival en Río de Janeiro, en la final del Carioca.

Pero esa sonrisa en la cara de Jorge Jesus se torció en los minutos finales, cuando vio cómo uno de sus mejores jugadores vio la cartulina roja y, por tanto, no podrá jugar el partido de vuelta.

El técnico sustituyó a Gabigol en los últimos minutos y este, ya con cartulina amarilla, demoró su salida del terreno de juego demasiado, al menos según el criterio del árbitro.

Al expulsarle, Gabigol no se lo podía creer, tampoco Jorge Jesus. Las protestas de ambos no sirvieron para nada: no podrá jugar el segundo duelo de la final ante Fluminense.