La pionera apuesta del fútbol neerlandés: una futbolista jugará en un equipo masculino

La Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) ha puesto en marcha una iniciativa pionera en todo el mundo mediante la que pretende incluir a la jugadora de 19 años Ellen Fokkema en una plantilla masculina del conjunto neerlandés VV Foarut, de la Cuarta División del país.

Al parecer, tal y como ha explicado a propia KNVB a través de su página web, se trata de un programa piloto organizado tanto por la propia Federación como por el club y servirá de prueba para conocer si esta inclusión es positiva o no para el desarrollo de la categoría.

En los Países Bajos los equipos son mixtos hasta los 19 años, pero ahora se estudiaría la posibilidad de ampliarlo algunos años más. La propia Fokkema ha ofrecido unas declaraciones a la web de la Federación.

"Es fantástico poder seguir jugando en este equipo. He estado jugando con estos chicos desde que tenía cinco años y lamentaba no poder jugar con ellos en un equipo el próximo año. Desde el KNVB siempre me aconsejaron que siguiera jugando con los niños el mayor tiempo posible, entonces, ¿por qué no debería ser posible? Es todo un desafío, pero eso solo me emociona más", comentó la joven jugadora.

Y añadió: "Le pregunté al club si algo era posible y juntos presentamos la solicitud a la KNVB. Mis compañeros de equipo también reaccionaron con entusiasmo. No me atrevo a decir cómo será, pero de todos modos estoy muy feliz de poder participar en este piloto", añadió.

Por su parte, Art Langeler, director de desarrollo de fútbol de la KNVB, explicó en la web oficial: "Es especial que las niñas de todos los niveles puedan jugar fútbol mixto. El KNVB representa diversidad e igualdad. Creemos que debe haber espacio para todos en todos los sentidos. La experiencia dirá si funciona y cómo funciona. Supervisaremos cómo van las cosas con el club. De acuerdo con eso, podríamos aplicar un cambio de regulación".