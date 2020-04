La plantilla del Alavés rechaza el ERTE y podría denunciar al club

El Alavés no ha logrado, de momento, un acuerdo con sus jugadores en el ERTE ya anunciado. El motivo, revelado por Édgar Méndez, jugador del plantel, es que la propuesta de rebajar los sueldos se ha hecho independientemente de si la competición vuelve a jugarse o no. Esto no contenta a los futbolistas.

"Nosotros no podemos aceptar las condiciones que nos plantean los dirigentes. Nos quieren quitar el 28% del sueldo anual pase lo que pase. Eso no ocurre en otros clubes. Lo normal es que el fútbol vuelva y que los clubes no pierdan tanto porque la mayor aportación llega desde las televisiones y eso podrían tenerlo", declaró el '16'.

"Nos han propuesto un plan de pago independientemente de que se vuelva a jugar o no. Si vuelve la competición lo normal es que se recupere lo firmado. No podemos aceptar que solo haya un planteamiento de quitar el 28% pase lo que pase. Es algo que puede terminar en denuncia en los tribunales, pero no de un jugador, sino de 25, de toda la plantilla", añadió.

"Los que negocian son los capitanes y, luego, nos lo cuentan al resto de compañeros. Se presentó el ERTE y, ahora, tenemos unos días para aceptar las condiciones o no. Lo de dejar de cobrar una cantidad fija hasta final de temporada pase lo que pase pienso que es inaceptable", desveló en conferencia con la televisión 'TUDN'.