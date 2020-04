La plantilla del Arsenal rechazó un recorte del 12,5%

La plantilla y la directiva del Arsenal han llegado a un primer desencuentro. La propuesta era la siguiente: cobrar un 12,5% menos desde ya hasta marzo de 2021. Los futbolistas la consideran excesiva, así que la han declinado. La información fue desvelada por 'Mirror'.

Pero ¿a qué se debe este porcentaje y que la idea fuera extender la bajada durante once meses? La fuente antes mencionada apunta a que el club perderá mucho dinero debido a los derechos televisivos. Además, el plan se basa en un futuro en el que el equipo no se clasifique para la Champions.

En caso de que lo hiciera para la Europa League, la reducción sería del 7,5%; es decir, si, en los últimos meses de Liga, se les pagara un 12,5% menos pero se clasificaran para Europa League, la entidad les devolvería un 5% para reducir el recorte al 7,5% mencionado.

¿Y si los jugadores no consiguen clasificarse para ninguna competición europea? El recorte quedaría en el 12,5% y no se les devolvería ni un céntimo. En una situación en la que la Premier League no se reanudara, la directiva se plantearía hacer otra propuesta distinta, pues las pérdidas serían mayores.

En todo caso, toda la oferta explicada en los párrafos anteriores fue rechazada por la plantilla. No está de acuerdo con los términos, así que los mandatarios 'gunners' tendrán que buscar otra fórmula. Y debe hacerlo rápido: el tiempo pasa y los clubes pierden dinero.