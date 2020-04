La plantilla del Barça cree que es demasiado pronto para volver

El 4 de mayo es pronto para los jugadores del Barcelona. La cadena 'SER' asegura que no están de acuerdo con volver a entrenar en dicha fecha. Consideran que sería conveniente esperar algo más de tiempo para ello.

Este plan, cuya semilla ya ha germinado en el acuerdo alcanzado entre la RFEF, LaLiga y el CSD, conllevaría un regreso de la Liga alrededor de la tercera semana de junio. Esto sería tras un mes de minipretemporada.

El cuerpo técnico, es decir, Quique Setién y su equipo, está con los jugadores. La directiva les ha transmitido a todos, aun así, que su salud siempre será lo primero, conque no deben preocuparse. La entidad pretende respetar las recomendaciones sanitarias.

Pero esto no ha servido para disolver del todo las dudas de entrenadores y futbolistas, que consideran que será de lo más complicado encajar las once jornadas que quedan del campeonato. Todavía no hay medida oficial para hacerlo.