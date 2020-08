La plantilla del Elche, abochornada por la situación, exige una solución ya

El Elche está indignado, pero ya no solo a nivel institucional, sino al de jugadores y cuerpo técnico. Estos publicaron un comunicado expresando que la situación actual les parece bochornosa y que exigen a las autoridades competentes que den una solución cuanto antes.

Sus quejas se basan en dos motivos. El primero es que llevan entrenando desde que terminó la temporada regular y no entienden que hayan estado perdiendo el tiempo si al final se confirma que no van a jugar el 'play off' cuando les habían comunicado que lo iban a jugar.

El segundo es que, tal y como cuentan, hay varios futbolistas y miembros del cuerpo técnico con una situación contractual complicada. Muchos terminaban sus vinculaciones el 30 de junio, pero aceptaron una ampliación de contrato hasta que acabara el curso. Ahí está la clave: están a expensas de la RFEF para saber si lo han acabado.

Con estas dos valoraciones como base, argumentan su exigencia final. Esta no es otra que que se les dé una solución rápida y justa a esta "rocambolesca situación". De paso, mandaron su apoyo a todas las personas afectadas por la crisis del coronavirus.