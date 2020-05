La plantilla del Rayo vuelve a faltar al entreno por segundo día

La plantilla del Rayo Vallecano, que no acudió el lunes a entrenarse molesta por seguir dentro del Expedición de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tampoco acudió este martes a la Ciudad Deportiva por segundo día consecutivo para entrenar sobre el césped.

El motivo del descontento de la plantilla reside en que no entienden cómo siguen dentro de un ERTE de reducción de jornada cuando ya se han reincorporado al trabajo bajo el estricto protocolo de LaLiga.

En el otro lado, el club justificó, mediante un comunicado, que "las horas efectivas pautadas por el entrenador no excedían el tiempo de trabajo marcado en el ERTE" y por tanto daban lugar para seguir siendo aplicado.

En cualquier caso, la relación entre el club y la plantilla y el cuerpo técnico, con versiones opuestas de lo que ocurre, es cada vez más tensa a menos de un mes para que regrese la competición. Cuando todos los equipos están entrenando con normalidad, el Rayo lo está haciendo desde casa con el trabajo marcado por su técnico, que está del lado de sus jugadores.

"Estoy con los jugadores porque creo que tienen razón", dice Jémez, que hace unas semanas también se mostró muy crítico públicamente con el club por aprobar ese ERTE.

Fuentes del club informaron a 'EFE' que el pasado sábado 16 y domingo 17 de mayo hubo "acercamientos" entre los capitanes y el presidente, Raúl Martín Presa, para tratar algunos asuntos, pero que esas reuniones en persona al final no se produjeron.

"Enfermo e incapacitado"

"El propio presidente, que está enfermo tras superar el coronavirus y además está pasando el duelo por el fallecimiento de su padre, no está, por prescripción médica, en condiciones de trabajar", informan a 'EFE' fuentes del club, que además señalan que para esa reunión extraordinaria el dirigente rayista pidió que fuera "con dos capitanes en vez de los cuatro, sin vetos a ninguno de ellos, para que no fuera demasiado densa por la situación médica que atraviesa".

El Doctor González habló en 'Onda Cero' de la situación de Presa: "Está enfermo e incapacitado. Considera que se podía haber hecho más para salvar la vida de su padre. Ha movido todos los palos para intentar salvarlo".

"Él piensa que se podía haber hecho más y esto le ha llevado a este punto. Mentalmente no puede. Quiere hacerlo pero prácticamente no duerme ni come. Su único consuelo es cuando va a la tumba de su padre y le pide perdón. Ha entrado en una depresión", añadió.

Encontronazo entre Jémez y Cobeño

El que está llevando actualmente toda la relación con el vestuario es el director deportivo, David Cobeño. La última conversación entre Raúl Martín Presa y Paco Jémez se produjo hace más de un mes, el pasado 12 de abril, cuando el técnico llamó al presidente para darle el pésame por la muerte de su padre.

Según asegura 'AS', el técnico y el director deportivo discutieron este martes en la Ciudad Deportiva por el tema del ERTE, aunque poco después volvieron a sentarse a charlar y lo solucionaron.