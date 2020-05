Karembeu, enamorado de Redondo: "Era mi ídolo, lo tenía todo"

Christian Karembeu dejó un gratísimo recuerdo por el Real Madrid, un fichaje gran amortizado que aportó bastante en su época como jugador madridista. Y todo ello lo repasó en 'France Football'. Por encima de muchas vivencias dejó clara su devoción por Fernando Redondo.

"Redondo era mi ídolo cuando le veía jugar y acabó siendo mi compañero. Aquel gol al United, aquel taconazo en Old Trafford... Cuando hizo ese regate yo estaba en la banda. Lo tenía todo. En el aspecto, en la forma de vestir, un tipo guapo y ya sobre el campo... Mi maestro era Jorge Burruchaga en el Nantes, jugaba con las dos piernas, un buen regate, pero Redondo lo tenía todo también. Cuando llegué al Madrid, le dije: 'Estoy muy feliz de jugar contigo porque mi estima hacia ti como jugador es altísima", confesó el ex futbolista.

El francés de Nueva Caledonia, no obstante, tuvo elogios para todos los compañeros de esa época. "Todo aquel equipo me marcó. La calidad de Pedja, a quien ya me había enfrentado con el Nantes y él en el Valencia, pero ser su compañero y ver su calidad y talento, que eran excepcionales... Seedorf, que ya sabía que era muy maduro en la Sampdoria, qué calidad tenía también. De Suker decían que era indolente y fue 'Pichichi'. Panucci, Roberto Carlos... hugamos juntos y se crearon unos lazos especiales", rescató.

Karembeu también tuvo un especial recuerdo hacia cómo enfocaron la final de Ámsterdam para llevar la séptima Copa de Europa a las vitrinas del Bernabéu. "Sabíamos que la Juve era el gran favorito. Yo los conocía muy bien, su manera de jugar y su mentalidad. Pero en el grupo había más gente que había jugado en Italia como Panucci, Seedorf y Roberto Carlos. A nosotros nos faltaba una gran victoria, cambiar la historia, y hablamos entre nosotros de la Juve. Sabíamos que para ganar teníamos que sacar todo el talento de los Raúl, Pedja, Morientes... y no tener miedo", compartió.