La Ponferradina firma al canterano sevillista José María Amo

La Ponferradina no pierde el tiempo en estas semanas de mercado y confecciona su plantilla de cara al siguiente curso. El club anunció una cara nueva, esta vez en el apartado de las llegadas para sumar un nuevo integrante de la familia en El Toralín.

Se trata de José María Amo, un joven jugador de 22 años que llega desde el Sevilla Atlético tras haber completado un total de cuatro campañas en el filial del conjunto hispalense.

El central llega a coste cero, tras rescindir en la capital andaluz, como propiedad de la Ponferradina, que le da la oportunidad de debutar en el fútbol profesional -nunca llegó a estrenarse con el primer equipo del Sevilla-.

Además, José María Amo pasó por las categorías inferiores de 'la Roja'. La Selección Española Sub 17, Sub 19 y Sub 21 disfrutaron de sus servicios.