La Ponferradina remonta y se cuela en la fiesta del 'play off'

La Ponferradina volvió a El Toralín triunfante. Tras darle la vuelta al gol de Nino, se dio un gran impulso que le puso mucho más cerca la salvación y que habilita la posibilidad de soñar con llegar al tramo final apurando opciones por aspirar a los puestos de 'play off'.

Lo hizo a costa de frustrar al Elche, que podría haber empezado la jornada metiendo presión al Girona y a los que aspiran a desbancarle de la sexta posición.

Pese a una primera mitad igualada, Nino puso en ventaja a los ilicitanos. Su histórico gol como cuarentón, que contó con la fortuna de tocar en un defensa y asistencia de Juan Cruz, fue una de las pocas acciones ofensivas provechosas, pero valió oro.

Sin embargo, el tanto de Russo en el minuto 45 acabó resultando psicológicamente vital para el desarrollo posterior del choque. En plan Puyol, el defensa de la Ponfe restableció las tablas.

La tónica se mantuvo muy similar en la segunda mitad, si bien los de Bolo se animaron un poco más en ataque. Las faltas eran continuas y trababan el juego. Hasta que llegó el minuto 72.

Un centro de Son lo llegó a volear dos veces Pablo Valcarce; el primer intento dio en un rival, el segundo fue a la cazuela.

El tanto dejó aturdido al Elche, que no encontró la manera de cambiar la inercia del partido. Pacheta retocó su once en busca de al menos punto. Incluso la expulsión de Crespo, que vio dos amarillas en dos minutos, le dejaba alguna esperanza final. Pero no hubo manera.